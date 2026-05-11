الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 39 درجة

كتب : داليا الظنيني

08:27 م 11/05/2026

طقس حار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لا تزال في فصل الربيع الذي يشهد موجات حارة في نصفه الثاني بعد انتهاء فترات البرد والمطر.

وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة غدًا تصل إلى 39 درجة في الظل.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يلطف الإحساس بالحرارة رغم ارتفاعها، مع وجود أتربة خفيفة على مناطق شمال الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن "نهار الغد هنعتبر ذروة الموجة بـ39 درجة، وهتنخفض الأربعاء لـ33 أو 34 درجة، لكن هترجع ترتفع تاني الخميس وتنخفض الجمعة".

وأكدت أن الأجواء مستقرة تمامًا ولا توجد أمطار نهائيًا بسبب سيطرة المرتفع الجوي، مع استقرار في درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

وشددت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية على أنه يمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل نهائي والتخزين النهائي للملابس الشتوية.

