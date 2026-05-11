نظم مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، احتفالية بمناسبة عيد العمال، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد بشأن التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية بالخارج ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وشهدت الاحتفالية حضور السفير إيهاب أبو سريع، وعميد أركان حرب شريف عفيفي ملحق الدفاع، والدكتور أحمد سعيد الملحق الثقافي والتعليمي، إلى جانب مشاركة عدد كبير من أبناء الجالية المصرية العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بالرياض.

حسن رداد: الدولة حريصة على رعاية المصريين بالخارج

ونقل المستشار محمد عليان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، خلال الاحتفالية، تحيات وتهنئة وزير العمل حسن رداد إلى العمال المصريين بالمملكة بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على رعاية وحماية أبنائها بالخارج، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصريين في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

"وزير العمل": العمال المصريون سفراء لمصر في الخارج

أكد الوزير، في رسالته التي نقلها رئيس المكتب العمالي، تقديره للدور الوطني الذي يقوم به العمال المصريون بالمملكة العربية السعودية، باعتبارهم سفراء حقيقيين لمصر في مواقع العمل والإنتاج، مشيدًا بما يقدمونه من صورة مشرفة تعكس كفاءة العامل المصري وقدرته على النجاح والتميز.

السفير المصري بالرياض: العمالة المصرية تدعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، هنأ السفير إيهاب أبو سريع الحضور بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بإسهامات العمال المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، وما يتحلون به من انضباط ومهنية تسهم في تعزيز مكانة العمالة المصرية بالخارج.

وشهدت الاحتفالية استعراضًا للخدمات التي يقدمها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والتطور التقني الذي شهده المكتب مؤخرًا، خاصة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي ساهم في تسهيل الحصول على الخدمات وتيسير التواصل مع المواطنين.

كما تم استعراض عدد من الأهداف الاستراتيجية للمكتب، وفي مقدمتها نشر الوعي بحقوق وواجبات العمال المصريين، حيث نظم المكتب أكثر من 35 ورشة عمل داخل مواقع الإنتاج المختلفة، إلى جانب إعداد فيديوهات توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة العمالية والقانونية.

وتناول اللقاء جهود المكتب في مجالات الحماية والرعاية، من خلال متابعة الشكاوى والمنازعات العمالية والعمل على تسويتها، وتقديم الدعم والمشورة القانونية، والرد على استفسارات المواطنين بشكل مستمر، بما يساهم في مواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية بالمملكة.

وأعرب العمال المشاركون، في ختام الاحتفالية، عن تقديرهم لما يشهده مكتب التمثيل العمالي بالرياض من تطوير مستمر في مستوى الخدمات وآليات التواصل، مؤكدين اعتزازهم باهتمام الدولة المصرية ووزارة العمل بأوضاعهم وحقوقهم، كما حرصوا على توجيه التهنئة لوزير العمل حسن رداد بمناسبة عيد العمال.