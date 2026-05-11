4 آلاف طن مساعدات.. الهلال الأحمر يطلق قافلة "زاد العزة 193" إلى غزة

كتب : محمد أبو بكر

10:55 ص 11/05/2026
    الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 193 (2)
    الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 193 (4)
    الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 193 (3)
    الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 193 (5)

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 193، محملة بعدد كبير من الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الهلال الأحمر: القافلة تحمل أكثر من 4 آلاف طن مساعدات

حملت القافلة نحو 4417 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت سلالًا غذائية، ودقيقًا، ومستحضرات ومستلزمات طبية، ومواد إغاثية، بالإضافة إلى مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية داخل قطاع غزة.

الهلال الأحمر: توفير احتياجات أساسية للمتضررين داخل القطاع

كما عزز الهلال الأحمر المصري جهوده لدعم أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية، والتي شملت الملابس، والبطاطين، والمشمعات، والخيام، لتوفير الإيواء للمتضررين من الأحداث الجارية داخل غزة.

الهلال الأحمر: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري

أكد الهلال الأحمر المصري، استمراره في التواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، مشيرًا إلى أن معبر رفح لم يتم غلقه من الجانب المصري نهائيًا، مع استمرار حالة التأهب داخل المراكز اللوجستية التابعة للجمعية.

الهلال الأحمر: إدخال أكثر من 970 ألف طن مساعدات إلى غزة

أوضح الهلال الأحمر، أن جهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة تجاوزت 970 ألف طن منذ بداية الأزمة، وذلك بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع من أبناء الجمعية في مختلف المحافظات.

