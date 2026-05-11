حياة جديدة بدأت تنبض بحي العرب في محافظة بورسعيد، تحديدًا داخل منطقتي الأمل والحديدي بعد سنوات من المعاناة والإهمال عانى خلالها سكان الحي الشعبي من سوء مستوى الخدمات المقدمة لهم صاحب شبه فقدان للأمل في حياة كريمة، لينبض الحي مرة أخرى تحت شعار "من العشوائية إلى التنمية".

تطوير 29 عمارة سكنية ورفع كفاءة المرافق



وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة وتطوير 17 عمارة بمنطقة الأمل، بالإضافة إلى تطوير 12 عمارة بمساكن الحديدي والنادي بحي العرب، كما تتضمن تغيير نوازل الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، وتحسين شبكة الإنارة العامة، إلى جانب طلاء واجهات العمارات، وأعمال الرصف والتجميل، ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالمناطق المستهدفة.

خطة شاملة بالمناطق السكنية



أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على أن أعمال رفع كفاءة وتطوير مناطق الأمل والحديدي والنادي بحي العرب، تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة بمختلف أحياء بورسعيد.

جولات ميدانية شبه يومية



وأشار المحافظ إلى أنه يتابع الأعمال الجارية ميدانيًا بصورة شبه يومية، ويطلع باستمرار على معدلات التنفيذ وخطط التطوير المستهدفة بالمناطق الثلاث.

تحسين البيئة العمرانية والخدمات الأساسية



وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية المحافظة لتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف الأحياء، بما يسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حديقة



وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه وجه بإنشاء حديقة جديدة داخل المنطقة، مع التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بما يوفر متنفسًا حضاريًا للأهالي ويسهم في تحسين المظهر الجمالي العام، في إطار توجه المحافظة نحو تعزيز البعد البيئي والحضاري بالمشروعات التنموية.

الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة



وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، لضمان سرعة الانتهاء منها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المناطق المستهدفة.