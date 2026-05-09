إعلان

موسى يشيد بوزير النقل: بيشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة وإنجازاته هائلة

كتب : داليا الظنيني

10:16 م 09/05/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يعمل بجد واجتهاد لمتابعة كافة مشروعات النقل في كل محافظات الجمهورية.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن كامل الوزير يشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة، وهذا الرجل عمل لمصر إنجازات هائلة.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير معندوش النص نص، ويحب الشغل بتاعه يبقى 100%، ومفيش مشروع في مصر ميعرفوش بدقة لكل التفاصيل.

ولفت إلى أن "كامل الوزير بينزل في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات في عز البرد والحر، وده راجل شغال على أرض الواقع".

وأكد أن وزير النقل موجود حاليًا في سوهاج وعنده افتتاحات غدًا، قائلاً "وأنا أعرف يعني إيه محور يفتتح عندي في الصعيد".

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن كل الدنيا بتشهد للفريق كامل الوزير لأنه شغال بإخلاص وتفانٍ، وحقق لمصر إنجازات هائلة في قطاع النقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كامل الوزير إنجازات النقل أحمد موسى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
صراع تكتيكي.. ماذا تكشف تشكيلتا الزمالك واتحاد العاصمة الليلة؟
رياضة عربية وعالمية

صراع تكتيكي.. ماذا تكشف تشكيلتا الزمالك واتحاد العاصمة الليلة؟
كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)
حوادث وقضايا

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 اتحاد العاصمة.. كأس الكونفدرالية
الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور