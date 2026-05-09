أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يعمل بجد واجتهاد لمتابعة كافة مشروعات النقل في كل محافظات الجمهورية.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن كامل الوزير يشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة، وهذا الرجل عمل لمصر إنجازات هائلة.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير معندوش النص نص، ويحب الشغل بتاعه يبقى 100%، ومفيش مشروع في مصر ميعرفوش بدقة لكل التفاصيل.

ولفت إلى أن "كامل الوزير بينزل في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات في عز البرد والحر، وده راجل شغال على أرض الواقع".

وأكد أن وزير النقل موجود حاليًا في سوهاج وعنده افتتاحات غدًا، قائلاً "وأنا أعرف يعني إيه محور يفتتح عندي في الصعيد".

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن كل الدنيا بتشهد للفريق كامل الوزير لأنه شغال بإخلاص وتفانٍ، وحقق لمصر إنجازات هائلة في قطاع النقل.