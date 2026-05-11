يتقدمهم بنتايك.. 5 غيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات في صفوفه قبل مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر من اتحاد العاصمة، في مباراة الذهاب بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الأخير 5 جويليا..

غيابات الزمالك في النهائي

تشهد قائمة الفريق غياب 5 لاعبين وهم:

محمود بنتايك بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب

عمرو ناصر بسبب عدم الجاهزية الفنية عقب إصابة طويلة

أحمد حسام لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافي من إصابة

محمد صبحي لأسباب فنية

محمود الشناوي لأسباب فنية

الزمالك يحتاج للفوز بهدفين

ويحتاج الفريق الأول لنادي الزمالك إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين على ملعبه أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أجل تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد وحسم اللقب بشكل رسمي.

