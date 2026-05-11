عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026-2027، وأولويات المرحلة المقبلة، وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك في إطار خطط وبرامج عمل الوزارة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وتعزيز جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكدت د. منال عوض، أهمية توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، ودعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التنمية المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتطوير المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.

شهد الاجتماع مناقشة موسعة للملامح الرئيسية لموازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي المقبل، حيث تم استعراض هيكل الإيرادات المستهدفة وتنويع مصادر الدخل عبر تعظيم الموارد المحصلة من الخدمات والمنح والمتحصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التمويل الخارجي الموجه للمشروعات الكبرى، مثل إعادة تأهيل مصرف "كتشنر" وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، مع التأكيد على التوجه نحو المشروعات ذات العائد التنموي، فضلًا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب، ودعم بنود التشغيل والصيانة للمرافق المحلية، والوفاء بالالتزامات الدولية تجاه مشروعات تنموية كبرى بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم استعراض مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، والتي ترتكز على حزمة من البرامج الرئيسية التي تستهدف النهوض بالبنية التحتية والخدمات المحلية، على رأسها برنامج تحسين البيئة من خلال مشروعات كبرى، ومواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بالإضافة إلى دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وفي إطار تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، تركز الخطة على تعزيز الخطط التنموية بالمحافظات، مع تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية المحلية، تشمل الخطة استكمال رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة. كما تشمل خطة التنمية الريفية والحضرية ثلاثة محاور عمل رئيسية تهدف إلى تنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري، وهي: برنامج المخططات التفصيلية، وبرنامج التنمية الحضرية الذي يركز على مشروعات نوعية لتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت الحيوية.

موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027 والخطة الاستثمارية الخاصة به، حيث تم استعراض ملامح الطفرة النوعية المستهدفة في كفاءة الجهاز وتعظيم إيرادات النشاط الجاري، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية.

كما تم تسليط الضوء على الخطة الاستثمارية الطموحة التي تركز على دفع عجلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في عدد من المحافظات، وفق أعلى المعايير البيئية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة وتحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية.

كما استمعت د. منال عوض إلى عرض تفصيلي لمشروع موازنة جهاز شؤون البيئة للعام المالي الجديد، حيث تم التأكيد على هيكلة اعتمادات الأبواب المختلفة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة وتطوير الأداء المؤسسي، عبر برامج رئيسية تشمل التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال المشروعات الدولية والأنظمة المالية الخضراء، وبرنامج الحد من التلوث الذي يستهدف تحسين نوعية الهواء والمياه والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى برامج تنمية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المحميات، ودعم الاستثمار البيئي عبر تفعيل مبادرات الاقتصاد الدوار والتحول الرقمي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تنوع مصادر التمويل التي تدمج بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمنح والتمويلات الدولية، بما يعكس الثقة الدولية في السياسات البيئية المصرية وقدرتها على تنفيذ الأجندة الخضراء بكفاءة.

كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة المالية للعام الحالي لصندوق حماية البيئة، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم المشروعات البيئية العاجلة وتعزيز القدرة على تمويل المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تكامل الأدوار بين أجهزة الوزارة وصندوق حماية البيئة يمثل حجر الزاوية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم جهود الدولة نحو التنمية الخضراء.