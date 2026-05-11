استقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، ورفع وعي أبناء المحافظة بخطورة التعاطي، ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة

المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية عبد الفتاح السيسي.

محافظ الوادي الجديد: دعم كامل لجهود العلاج والتوعية

أكدت محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء، دعم المحافظة الكامل لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيدة بالدور الذي يقوم به الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

محافظ الوادي الجديد توجه بتوفير مقر جديد للصندوق بالمحافظة

وجهت المحافظ بتوفير مقر للصندوق داخل المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن دعم تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية داخل المدارس ومراكز الشباب والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل محافظة الوادي الجديد، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل المدارس ومراكز الشباب، إلى جانب تنظيم فعاليات ميدانية بالساحات العامة والمواقف والحدائق، فضلًا عن تنفيذ مبادرة “القرار قرارك” داخل المؤسسات الحكومية.

كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إطلاق أكبر برنامج وقائي داخل المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفني لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة خلال العام الدراسي المقبل.

وتتضمن الخطة أيضًا تدريب وإعداد قيادات شبابية تطوعية من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والقيادات الطبيعية ورجال الدين، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية، إلى جانب تنظيم مبادرات ميدانية داخل القرى والميادين العامة ومواقف السرفيس بالتعاون مع المراكز والمدن بالمحافظة.

كما تشمل الخطة تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على الطرق السريعة وبين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلًا عن تنظيم لقاءات توعوية داخل المساجد والكنائس للتوعية بخطورة المخدرات الاصطناعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.

وفي السياق نفسه، اصطحبت محافظ الوادي الجديد الدكتور عمرو عثمان في جولة تفقدية لأحد المباني التابعة للمحافظة، لبحث إمكانية استخدامه مقرًا لفرع جديد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف تقديم الخدمات العلاجية لأبناء المحافظة مجانًا وفي سرية تامة، إلى جانب استخدامه مركزًا لتدريب وإعداد القيادات التطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية.

ويأتي ذلك في ظل تلقي الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم “16023” اتصالات من أبناء المحافظة لطلب العلاج من الإدمان، بما يعكس أهمية إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات العلاجية داخل محافظة الوادي الجديد.

وشهد اللقاء حضور مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد.