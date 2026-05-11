حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. موجة حارة وشبورة مائية

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:00 ص 11/05/2026 تعديل في 10:04 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة بداية من غدٍ الثلاثاء حتى السبت 16 مايو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 27 إلى 36 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 33 إلى 37 درجة، وجنوب البلاد من 34 إلى 42 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

