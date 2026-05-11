سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

09:37 ص 11/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، مع. بداية التعاملات الصباحية الاثنين 11-5-2026، مقارنة بمستواه في بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4666 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7000 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4675 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

