كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة، في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة) ومحافظة الوادي الجديد، وقد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتوقعت فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.