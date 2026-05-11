بدأ مصطفى مدبولي، صباح اليوم، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، يرافقه خلالها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

رئيس الوزراء: الدولة تراهن على الصناعة لتصبح مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، فور وصوله إلى مدينة السادات، أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره في التنمية الاقتصادية.

مدبولي: نعمل على إزالة التحديات أمام المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، إلى جانب إزالة التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، بهدف توطين الصناعة وتشجيعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً الحرص على تعظيم مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في توفير فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وزير الصناعة: افتتاح مصنع جديد للمشروبات الغازية بمدينة السادات

من جانبه، أكد خالد هاشم، أن جولة رئيس الوزراء بمدينة السادات تشمل افتتاح مصنع جديد للمشروبات الغازية، إلى جانب تفقد التوسعات الجديدة لمصنع متخصص في صناعة الكابلات الكهربائية، والتي تتضمن خطوط إنتاج لكابلات الجهد العالي والمنخفض.

وزير الصناعة: مصنع الكابلات يدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة

أشار وزير الصناعة، إلى أن مصنع الكابلات يُعد أحد الصروح الصناعية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية، حيث تمثل صناعة الكابلات عنصرًا أساسيًا في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والصناعة.

خالد هاشم: جولة أكتوبر تشمل صناعات الغراء والسيارات والحديد

أضاف وزير الصناعة، أن جولة رئيس الوزراء بمدينة السادس من أكتوبر تشمل تفقد عدد من المصانع المتخصصة في تصنيع الغراء والمواد اللاصقة، ومسحوق الغسيل، وبعض أجزاء السيارات، إلى جانب مصانع مواسير الصلب الملحومة والمسحوبة وأعمدة الإنارة المعدنية ومفاتيح التوزيع واللوحات الكهربائية.

وزير الصناعة: هذه المصانع نموذج ناجح لتوطين التكنولوجيا الحديثة

أكد المهندس خالد هاشم، أن هذه الصناعات تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في قطاع الحديد والصلب، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص العمل للشباب، ودعم المشروعات القومية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية.