ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب : محمد لطفي

10:00 ص 10/05/2026

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد، إلى الخميس 14 مايو 2026، على جميع أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يستمر الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من (26) إلى (30)، وعلى القاهرة والوجه البحرى من (33) إلى (34) وعلى جنوب البلاد تتراوح درجات الحرارة من (35) إلى (41).

ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

كما تتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويسود نشاط رياح من الأحد إلى الخميس على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

