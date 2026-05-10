أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" فإنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى 33 درجة، مؤكدة أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.