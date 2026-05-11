السيسي يتوجه إلى كينيا للمشاركة في قمة "إفريقيا- فرنسا"

كتب : مصراوي

08:55 ص 11/05/2026 تعديل في 10:34 ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة "إفريقيا - فرنسا" التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 مايو 2026.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، إذ تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، في بيان له، اليوم، أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.

