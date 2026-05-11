سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. انخفاض الحديد

كتب : آية محمد

10:41 ص 11/05/2026

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37000 جنيه، بتراجع 444.64 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39000 جنيه، بتراجع 729.3 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3700 جنيه، بتراجع 271.38 جنيه.

