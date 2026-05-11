تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قطعة الأرض المملوكة للمحافظة بمنطقة أرض مصنع الغزل والنسيج بالحمراء التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، والتي تتجاوز مساحتها 36 ألف متر مربع، وذلك لبحث أفضل السبل لاستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

مرافقة قيادات تنفيذية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم، رئيس حي شرق، حيث تم استعراض الموقع وإمكاناته المختلفة.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأكد محافظ أسيوط، خلال الجولة، أهمية الاستغلال الأمثل لأصول المحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواقع غير المستغلة.

تشكيل لجنة لدراسة الاستغلال

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان، تضم الجهات المختصة، لدراسة آليات استغلال الأرض ووضع تصورات متكاملة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التوسع العمراني والاستثماري.

التوسع في المشروعات الخدمية

أوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في حصر واستغلال الأصول غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحويل تلك الأصول إلى مشروعات تدعم الاقتصاد المحلي وتحسن جودة الحياة.

خلفية قانونية وتخطيطية للموقع

وأشار إلى أن المحافظة كانت قد وقّعت بروتوكولًا مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تضمن التنازل عن قطعة الأرض البالغة مساحتها 36 ألفًا و977 مترًا مربعًا لصالح المحافظة، مقابل تغيير نشاط أرض مصنع الغزل، عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.