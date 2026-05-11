سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.54 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.54 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.