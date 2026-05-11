سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:48 ص 11/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.54 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.54 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

