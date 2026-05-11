كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2026 على أغلب محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وبحسب الهيئة فإن الطقس يشهد شبورة مائية: من 4 فجرا إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن نشاط الرياح تتراوح سرعتها من 30-35 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من "السلوم - مطروح - سيوة"، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة إن هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، إذ ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- دمياط الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- العريش الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- الغردقة الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.



- الفيوم الصغرى 19 والعظمى 36 درجة.

- بني سويف الصغرى 19 والعظمى 36 درجة.

- المنيا الصغرى 19 والعظمى 36 درجة.

- أسيوط الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38 درجة.

- قنا الصغرى 23 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40 درجة.

- أسوان الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.