جامعة بنها تطبق منظومة مراقبة حديثة لتأمين الحرم الجامعي

كتب : أسامة علاء الدين

10:47 ص 11/05/2026
أعلنت جامعة بنها تنفيذ خطة متكاملة لتركيب منظومة مراقبة متطورة تشمل جميع المداخل والمباني والكليات والمستشفى الجامعي

خطة متكاملة لتأمين الجامعة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنفيذ خطة شاملة لتأمين الحرم الجامعي من خلال تركيب منظومة حديثة من كاميرات المراقبة تغطي جميع المداخل والممرات والمباني داخل الجامعة بمختلف الكليات، إلى جانب المستشفى الجامعي، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

دعم الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة اليومية بما يسهم في الحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

وأشار “الجيزاوي” إلى أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى خلق مناخ آمن يسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بممارسة أنشطتهم التعليمية والبحثية في أجواء من الاستقرار والطمأنينة، موضحًا أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سيسهم في رفع كفاءة منظومة الأمن الجامعي والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

استمرار تطوير البيئة التعليمية

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، بما يعكس التزامها بتوفير أفضل الإمكانيات للطلاب والباحثين، ودعم مكانتها كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة.

