"الأدب النسوي المترجم".. مبادرة للتعاون بين القومي للترجمة والقومي للمرأة

كتب : محمد لطفي

09:00 ص 11/05/2026

المركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فعاليات الصالون الثقافي السادس تحت عنوان "الأدب النسوي المترجم إلى العربية".

وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم الحراك الثقافي وتعزيز النقاشات الفكرية المرتبطة بقضايا المرأة والإبداع.

تقام الفعالية مساء الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بحرم الأوبرا.

يأتي الصالون في إطار اهتمام المركز بفتح مساحات جديدة للنقاش حول حضور الأدب النسوي في الثقافة العربية، ودور الترجمة في نقل التجارب الإنسانية النسوية من مختلف الثقافات إلى القارئ العربي، بما تحمله من رؤى وأسئلة وقضايا شائكة تتعلق بالهوية والحرية والعدالة الاجتماعية.

يشارك في الصالون كل من الأستاذة الدكتورة نهاد منصور، و الأستاذة الدكتورة جهاد محمود عواض، والأستاذة مها شهبة، فيما يدير اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نصر الجبالي، في حوار فكري يتناول أبعاد الأدب النسوي المترجم وتأثيره في تشكيل الوعي الثقافي العربي.

ويناقش الصالون عددًا من المحاور المهمة، من بينها الاهتمام بالحركة النسوية عبر ترجمة الأعمال الأدبية التي تناولت النسوية، وإشكاليات ترجمة الأدب النسوي إلى العربية، إلى جانب قضايا المرأة التي طرحتها الأعمال المترجمة إلى العربية، وما أثارته من تساؤلات فكرية وإنسانية تتجاوز حدود اللغة والثقافة.

