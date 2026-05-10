إعلان

رذاذ خفيف.. تعرف على الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

كتب : محمد لطفي

04:30 ص 10/05/2026

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاءالبلاد.

وأضاف البيان: "يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار الي شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً".

وتتكون شبورة مائية من على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من 4 الى 8 صباحا.

كما تنشط رياح تتراوح سرعتها من على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من 30 إلى 38 كم/س محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الظواهر الجوية حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
أخبار المحافظات

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
مصراوى TV

متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
شئون عربية و دولية

"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
لرياض الأطفال.. خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2026 - 2027
مدارس

لرياض الأطفال.. خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2026 - 2027

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان