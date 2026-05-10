أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاءالبلاد.

وأضاف البيان: "يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار الي شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً".

وتتكون شبورة مائية من على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من 4 الى 8 صباحا.

كما تنشط رياح تتراوح سرعتها من على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من 30 إلى 38 كم/س محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.