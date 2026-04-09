أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٣٠) مسجدًا غدًا الجمعة ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (٣) مساجد جديدة وإحلال وتجديد (١٤) مساجد، و صيانة وتطوير (١٣)مسجدًا.

إجمالي المساجد المفتتحة بالمحافظات

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٧٦) مسجدًا من بينها (٧٦٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢١٦) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤٦٥) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ١٤٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة البحيرة:



تم إحلال وتجديد مسجد سعد قاسم بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش؛ ومسجد الخلفاوي بقرية ابياء الحمراء – مركز الدلنجات؛ ومسجد الشاويش بقرية معمل القزاز البلد – مركز كفر الدوار؛ ومسجد نور الإسلام بعزبة كدوة السبيل – مركز أبو حمص.



وفي محافظة أسيوط:



تم إحلال وتجديد مسجد الهادي بقرية الأنصار – مركز القوصية؛ ومسجد رياض الصالحين بعزبة الشيخ حسن بقرية دير القصير – مركز القوصية.

تم إنشاء وبناء مسجد بالوالدين إحسانا بقرية المندرة بحري – مركز ديروط.



وفي محافظة الشرقية:



تم إنشاء وبناء مجمع الإمام الحسين بكفر الزقازيق القبلي – مركز منيا القمح؛ ومسجد عباد الرحمن بعزبة العيداروس بقرية الشبانات – مركز الزقازيق.

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية السلطان حسن – مركز أبو كبير.



وفي محافظة سوهاج:



تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ جمعة – مركز ومدينة جهينة.

تم صيانة وتطوير مسجد النور (آل جودة) بقرية الديابات – مركز أخميم؛ ومسجد السيد نوح بنجوع العزبة بقرية أولاد يحيى الحاجر – مركز دار السلام.



وفي محافظة قنا:



تم إحلال وتجديد مسجد الصابرين بنجع رياح بقرية أبو شوشة – مركز أبو تشت.

تم صيانة وتطوير مسجد عزبة عبد الكريم بقرية الأوسط قامولا – مركز نقادة؛ ومسجد التوبة بقرية الكرنك – مركز أبو تشت.



وفي محافظة المنوفية:



تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة الصيادين – مركز تلا.

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية كفر داود – مركز السادات؛ ومسجد الصباحي صالح بعزبة الصالح الأمين بقرية كفر ميت سراج – مركز قويسنا.



وفي محافظة الفيوم:



تم إحلال وتجديد مسجد العقيلي الشرقي – مركز الشواشنة؛ ومسجد الشواكر بقرية الروضة – مركز طامية.



وفي محافظة المنيا:



تم إحلال وتجديد مسجد المصطفى بقرية عرب زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد الهداية بعزبة عبد الله عقيلة بقرية بني سمرج – مركز سمالوط؛ ومسجد البرديسي بعزبة مهيدي بقرية بهجور – مركز العدوة.



وفي محافظة بني سويف:



تم صيانة وتطوير مسجد سيف النصر بقرية قاي – مركز إهناسيا؛ ومسجد التقوى ببني غنيم بقرية قمن العروس – مركز الواسطى.



وفي محافظة الجيزة:



تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية البرمبل – مركز أطفيح؛ ومسجد راشد بالجزيرة – مركز العياط.



وفي محافظة أسوان:



تم صيانة وتطوير مسجد العروة الوثقى بمنطقة كيما – مركز أسوان.



وفي محافظة كفر الشيخ:



تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحجاج بقرية شباس الشهداء – مركز دسوق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود تؤكد التزامها بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمامها بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.