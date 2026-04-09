المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14% في مارس

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ارتفع إلى 14% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026.

وبحسب بيان اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، ارتفع إلى 2% في مارس 2026 مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026.

التضخم في المدن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن معدل التضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم على أساس متوسط بين 5 و9% خلال الربع الرابع 2026.