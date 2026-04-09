المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14% في مارس

كتب : منال المصري

06:49 م 09/04/2026

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ارتفع إلى 14% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026.

وبحسب بيان اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، ارتفع إلى 2% في مارس 2026 مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026.

التضخم في المدن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن معدل التضخم على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم على أساس متوسط بين 5 و9% خلال الربع الرابع 2026.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء
أخبار مصر

غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
أخبار المحافظات

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟

