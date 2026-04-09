إعلان

منع ظهور أسامة حسني وإحالته للتحقيق بقرار من نقابة الإعلاميين

كتب : محمد نصار

06:19 م 09/04/2026

أسامة حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور أسامة حسني، مقدم برنامج "ستاد الأهلي" على قناة الأهلي، وذلك لمخالفته القانون رقم 93 لسنة 2016 في مادتيه (2 – 19)، وكذا مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء القرار بناءً على تقرير المرصد الإعلامي وتقرير إدارة القيد والتصاريح، اللذين رصدا مخالفات قانونية ومهنية صدرت عن المذكور.

جدير بالذكر أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستخاطب النقابة المجلس رسميًا لاتخاذ إجراءاته حيال الوسيلة الإعلامية، وفقًا لقانونه رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا:

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات