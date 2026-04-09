أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على محاولة تبكير صرف الشريحة الخاصة بمصر من التعهدات الأوروبية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الهدف.

حوافز جديدة لدعم الاستثمار

أوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تحرص على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل، حتى بعد انتهاء الأزمات الإقليمية، تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار سياسة متكاملة لإدارة الموارد بشكل كفء، لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه في ظل الصراعات، وأن مصر تقود جهودًا مكثفة لوقف النزاعات في المنطقة.

