صور.. كشف أثري جديد بتل الفرما يبرز معبدًا مائيًا فريدًا في بلوزيوم

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وعي المواطنين بملف ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين الدولة والمواطن، وقال: "لا بد أن يكون المواطن منتبهًا لأهمية ترشيد الاستهلاك".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صفحي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة حتى بعد انتهاء الأزمات الحالية، بما لا يؤثر على حركة الاقتصاد، موضحًا أن تعاون المواطنين في هذا الملف يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة.

التوسع في استخدام الطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على الإسراع في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على استقرارها رغم ما تشهده المنطقة من حروب وتحديات متصاعدة، مشددًا على أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه خلال السنوات الماضية.

وأوضح "مدبولي" أن الحروب لا تحقق الاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لوقف نزيف الصراعات في المنطقة، عبر تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى التهدئة وتعزيز الأمن الإقليمي.

تعديل مواعيد غلق المحال حتى نهاية أبريل

أشار رئيس الوزراء إلى تبني الحكومة نهجًا اقتصاديًا تدريجيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسواق، لافتًا إلى اتخاذ قرارات تنظيمية من بينها غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً بدءًا من يوم الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية من هذا القرار.

طرح شركات جديدة في البورصة

كشف "مدبولي" قيد 20 شركة جديدة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرحها، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

