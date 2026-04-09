شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، احتفالية يوم اليتيم التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأتى ذلك بحضور كل من: الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عرفة، القائم بأعمال عميد كلية علوم الرياضة، وعدد من وكلاء الكليات، بمشاركة الدكتور نفين فاروق، وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع، وتنظيم الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.

تعزيز الرعاية للأطفال الأيتام

أكد رئيس الجامعة أن تنظيم الاحتفالية يأتي في إطار حرص جامعة بنها على تعزيز دورها المجتمعي، من خلال تقديم كافة أشكال الرعاية للأطفال الأيتام، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع.

مشاركة الطلاب في الفعالية

وأشار "الجيزاوي" إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في الاحتفالية تعكس التفاعل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحلي، مشيدًا بالقائمين على تنظيم الفعالية وحرصهم على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

أنشطة ترفيهية وعروض للأطفال

شهدت الاحتفالية تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب والعروض للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهم، بهدف رسم البسمة على وجوههم وإضفاء أجواء من الفرح والسرور.