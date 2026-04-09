كشفت التحقيقات في واقعة الشاب المتهم بقتل والده وجدته داخل مسكنهما بمنطقة سوق دربالة بالإسكندرية تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الخلاف على مبلغ مالي بسيط لتدبير ثمن جرعة من المواد المخدرة كان المحرك الرئيسي وراء الجريمة.

خلاف على ثمن "الآيس"

وتبين أن المتهم (26 عامًا)، دخل في مشادة عنيفة مع والده (51 عامًا) بسبب طلبه مبلغ 200 جنيهًا لشراء مخدر "الآيس".

وعقب رفض الأب، قام الجاني بتخفيض طلبه إلى 100 جنيهًا فقط، ومع استمرار الرفض، انهال على والده بالضرب مستخدمًا سكينًا وساطورًا، مسددًا له طعنةً نافذةً في القلب. وعندما حاولت الجدة (71 عامًا) التدخل لفض المشاجرة وحماية نجلها، تعدى عليها المتهم بالأدوات نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



سجل العنف واعترافات المتهم

وأوضحت تحريات البحث الجنائي أن المتهم يمتلك سجلًا من أعمال العنف؛ حيث سبق اتهامه في واقعة طعن صديق عمره بسكين داخل سوق دربالة وتم حبسه على ذمة القضية.

واعترف المتهم في التحقيقات بتعاطيه مخدر "الآيس"، مبررًا جريمته بمروره بحالة من الفشل وعدم القدرة على السيطرة على انفعالاته، لتقرر النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد للأصول.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة في الجريمة، ليتم إحالته ف إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلفية الواقعة

وتعود بداية اكتشاف الواقعة إلى بلاغ من شقيق الأب الضحية، الذي توجه لزيارة أسرته صباحًا ليجد جثماني شقيقه ووالدته غارقين في الدماء، فقام بإبلاغ السلطات فوريًا.

ووفقًا لإفادات الأسرة، كان المتهم دائم الخلاف مع والده بسبب محاولات تقويم سلوكه، فيما تبين أن الجدة كانت تعاني من كسر في جسدها وكان من المقرر خضوعها لعملية جراحية عاجلة، إلا أن الحادث أنهى حياتها قبل ساعات من دخولها غرفة العمليات.