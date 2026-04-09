رئيس الوزراء: طرح 20 شركة في البورصة لتعزيز دور القطاع الخاص

كتب : أحمد العش

06:40 م 09/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة حكومية لطرح نحو 20 شركة في البورصة المصرية، في إطار برنامج يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.

مدبولي: حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حرص الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

واختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البورصة المصرية مؤتمر الحكومة القطاع الخاص

