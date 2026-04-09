إعلان

نزع سلاح حزب الله في الصدارة.. مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان

كتب : عبدالله محمود

06:23 م 09/04/2026 تعديل في 06:44 م

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح نتنياهو، في بيان اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأكد نتنياهو، أن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن إخلاء بيروت من السلاح.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان للمساعدة في نجاح المفاوضات مع إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط اتفاق وقف النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

الإيجار القديم.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء إلى المستأجرين
أخبار مصر

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
أخبار المحافظات

قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
رياضة عربية وعالمية

لماذا تكثف الصين من شراء الذهب؟.. خبراء يوضحون الأسباب
اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات