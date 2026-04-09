قال رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح نتنياهو، في بيان اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

نزع سلاح حزب الله

وأكد نتنياهو، أن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن إخلاء بيروت من السلاح.

ترامب يطالب نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان للمساعدة في نجاح المفاوضات مع إيران.