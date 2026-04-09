ينخدع الكثير من الأشخاص بأشكال المشغولات الذهبية التي تحتوي على فصوص ملونة، لكنهم قد يفاجأون بأنها تفقد جزءا من قيمتها عند البيع في بعض الحالات.



هل تباع الفصوص كأنها ذهب؟

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن المشغولات التي تحتوي على فصوص من الأحجار الكريمة تباع غالبا على أساس الوزن الإجمالي، الذي يشمل الذهب والفصوص معا، وهو ما قد يخلق انطباعا مضللا لدى بعض المشترين بشأن القيمة الحقيقية للقطعة.

وأوضح ميلاد في تصريحات لـ"مصراوي" أن المشكلة تظهر عند إعادة البيع، إذ لا يتم احتساب قيمة الفصوص في كثير من الحالات، خاصة إذا لم تكن موثقة أو ذات قيمة سوقية واضحة، ما يؤدي إلى خصم جزء من السعر قد يصل إلى نسبة كبيرة من إجمالي القيمة.

وأشار إلى أن أحد الأخطاء الشائعة يتمثل في الشراء من شركات أو محال غير معروفة، إذ قد يجد المشتري نفسه مضطرا لبيع القطعة لدى تاجر آخر لا يعترف بقيمة الفصوص، أو يقوم بإزالتها واحتساب الذهب فقط، ما يعني خسارة جزء من المبلغ المدفوع.

نصائح لتجنب الخسارة عند شراء الذهب

ونصح رئيس شعبة الذهب المستهلكين بعدة إجراءات لتفادي هذه الخسائر، أبرزها الشراء من محال وشركات موثوقة ومعروفة في السوق، والتأكد من وجود فاتورة واضحة تتضمن تفاصيل الوزن وقيمة الفصوص، وتجنب دفع مبالغ كبيرة مقابل الفصوص غير المعتمدة، والاستفسار مسبقا عن سياسة إعادة الشراء لدى التاجر.

