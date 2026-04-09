إعلان

بروتوكول بين "الأوقاف والصحة" لتعزيز التوعية الصحية عبر المنابر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:26 م 09/04/2026
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز التوعية الصحية ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين، وتقديم الدعم الطبي، وذلك انطلاقًا من أهمية الدور المجتمعي والدعوي للمساجد في رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير عبدالواحد - الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، ومن جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني - مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يعكس حرص الدولة على تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والصحية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكدا استمرار التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، دعمًا لأهداف التنمية الصحية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزار الأوقاف وزارة الصحة التوعية الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
زووم

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق
شئون عربية و دولية

بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق
المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد
أخبار المحافظات

المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد
جسمك ينبهك.. 7 إشارات خفية تدل على نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

جسمك ينبهك.. 7 إشارات خفية تدل على نقص فيتامينات خطير
خاص| "الألبوم الحزين".. تفاصيل تعاون أحمد سعد مع الشاعر حسام سعيد
زووم

خاص| "الألبوم الحزين".. تفاصيل تعاون أحمد سعد مع الشاعر حسام سعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"