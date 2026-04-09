أصدر النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور علا شوشة، مقدمة برنامج "الشفرة"، ومنع مُعدة البرنامج روان شريف والمخرج محمد إبراهيم 15 يومًا من ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك بعد التحقيقات التي جرت في النقابة لفريق عمل البرنامج من قبل لجنة التحقيق برئاسة الإعلامي محجوب سعدة.

وثبت من التحقيق مخالفة فريق العمل لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كما أوصت لجنة التحقيق، وفق بيان، بعد مشاهدة الحلقة والاطلاع على تفريغ المرصد الإعلامي لها، أن الضيف في الاستوديو قد ارتكب خطأً يُعاقب عليه القانون ولائحة النقابة فيما يخص الضيوف المتكررة، فقد أوصت النقابة الوسيلة الإعلامية بمنع ظهوره لمدة شهر كامل على ذات الوسيلة التي ارتكب عليها المخالفة.

وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستخطر النقابة المجلس بقرارها لاتخاذ إجراءاته تجاه الوسيلة الإعلامية، وفقًا لقانونه رقم 180 لسنة 2018.

