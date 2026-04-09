إعلان

منع ظهور علا شوشة وإيقاف معدة ومخرج البرنامج بقرار رسمي

كتب : محمد نصار

06:12 م 09/04/2026

طارق سعدة، نقيب الإعلاميين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور علا شوشة، مقدمة برنامج "الشفرة"، ومنع مُعدة البرنامج روان شريف والمخرج محمد إبراهيم 15 يومًا من ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك بعد التحقيقات التي جرت في النقابة لفريق عمل البرنامج من قبل لجنة التحقيق برئاسة الإعلامي محجوب سعدة.

وثبت من التحقيق مخالفة فريق العمل لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كما أوصت لجنة التحقيق، وفق بيان، بعد مشاهدة الحلقة والاطلاع على تفريغ المرصد الإعلامي لها، أن الضيف في الاستوديو قد ارتكب خطأً يُعاقب عليه القانون ولائحة النقابة فيما يخص الضيوف المتكررة، فقد أوصت النقابة الوسيلة الإعلامية بمنع ظهوره لمدة شهر كامل على ذات الوسيلة التي ارتكب عليها المخالفة.

وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستخطر النقابة المجلس بقرارها لاتخاذ إجراءاته تجاه الوسيلة الإعلامية، وفقًا لقانونه رقم 180 لسنة 2018.

برنامج الشفرة علا شوشة نقيب الإعلاميين

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
نصائح طبية

قبل ما تشرب القهوة.. توقيت واحد قد يقلل أضرارها على جسمك
شئون عربية و دولية

باكستان تكذب أمريكا: لبنان جزء من اتفاق وقف النار في إيران

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات