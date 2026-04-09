استقبل مركز بحوث الصحراء، وفدًا من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" بمحطتي بحوث توشكي والوادي الجديد لتفقد أنشطة مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID وبالتعاون مع منظمة إيكاردا، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي بين الجهات الدولية والمركز.

ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن هذا التعاون يتم تنفيذه برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويمثل نموذجاً ناجحاً لربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة، حيث يسعى المركز من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول عملية ومبتكرة تمكن المزارع الصحراوي من مواجهة التحديات المناخية وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض والمياه.

تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع

وأضاف شوقي بأنه قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في بعض قري مدينة الخارجه وتوشكي وسيتم التوسع في أنشطة المشروع في المرحلة الثانيه لتشمل عدة مدن بمحافظة الوادي الجديد مثل الداخلة وباريس والفرافره والخارجه بهدف نشر التجربه واستفادة أكبر عدد من المزارعين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بأن محطتي توشكى والوادي الجديد تمثلا الركيزة الأساسية لتطبيق مخرجات هذا المشروع وأن المركز حريص على تقديم الدعم اللوجستي والفني لضمان استدامة الأنشطة وتحويل النتائج البحثية إلى واقع ملموس يخدم التنمية الزراعية في المناطق الواعدة.



وأشاد الدكتور محيي الدين عمر مدير مكتب إيكاردا بالقاهرة بالشراكة مع مركز بحوث الصحراء والجانب الإسباني، وأن الهدف المشترك هو نقل التكنولوجيا الزراعية المبتكرة وتطويعها لتناسب البيئات الصحراوية، بما يضمن بناء قدرات المزارعين المحليين وتعزيز صمودهم أمام التغيرات العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي رئيس المشروع بأن الهدف من المشروع تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية في المناطق الصحراوية المصرية من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة، وتقليل الفاقد من الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بدعم تقني ومادي واضاف بأن الوفد قام بزيارة عدد من المزارعين لمتابعة نتائج المرحلة الأولى للمشروع ووضع خطة المرحلة الثانية.

وفي نهاية الزيارة تم عقد لقاء مع الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد والتي رحبت بالوفد وأوصت بالتوسع في أنشطة المشروع مع تقديم ما يلزم من إمكانيات لنجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الوادي الجديد، وقد رافق الوفد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعه بالوادى الجديد، والدكتور وليد قناوي رئيس محطة بحوث توشكي، والدكتور حمدي هيكل رئيس محطة بحوث الوادي الجديد.