مشهد غير مألوف لفت أنظار المارة وأشعل مواقع التواصل، بجعة مقيدة أمام محل أسماك، تتحول من وسيلة جذب للزبائن إلى قضية تشغل الرأي العام، وتنتهي بتدخل حاسم من الجهات المعنية.

منشور مثير يكشف واقعة بجعة طنطا

بدأت القصة بمنشور مدعوم بالصور، تم تداوله على نطاق واسع، يوثق قيام أحد أصحاب محال بيع الأسماك بتكبيل طائر “بجعة” أمام متجره في محافظة الغربية، في محاولة لابتكار وسيلة دعائية مختلفة، لكنها مخالفة للقانون.



تحريات سريعة تحدد موقع بجعة طنطا

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحل المشار إليه، وتبين أنه يقع بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وعلى الفور، تم استدعاء مالك المحل، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

أقر مالك المحل، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، بأنه عثر على الطائر بأحد شواطئ مدينة دمياط، وقرر اصطحابه ووضعه أمام متجره كوسيلة لجذب الانتباه وزيادة الإقبال، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بمخالفة هذا التصرف للقانون.



نهاية آمنة لـ "بجعة طنطا"

لم تتوقف الواقعة عند حد التحقيق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل، مع التحفظ على الطائر.

وفي لفتة إنسانية، تم تسليم البجعة إلى الجهات البيطرية المختصة، لضمان رعايتها والحفاظ عليها.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين