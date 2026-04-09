أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، رفع سعر الغاز الموجه لمصانع الأسمدة، في إطار مجموعة من الإجراءات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق الطاقة ودعم استقرار المنظومة الإنتاجية.

حقيقة زيادة أسعار الأسمدة بعد زيادة الكهرباء للمصانع

أوضح "رشوان" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تلتزم بتوفير نحو 37% من إنتاج الأسمدة للقطاع الزراعي عبر وزارة الزراعة بسعر محدد، مؤكدًا أن هذه الحصة لن تتغير من حيث الكمية أو السعر.

وأشار إلى أن أسعار تصدير الأسمدة إلى الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يتيح لمصانع الأسمدة تحقيق أرباح أكبر، دون أن يؤثر ذلك على احتياجات السوق المحلي.

وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن أسعار وكميات الأسمدة المخصصة للفلاح المصري لن تتأثر بأي من هذه التغييرات، في إطار حرص الدولة على حماية القطاع الزراعي.

تفاصيل قرار رفع أسعار الطاقة الموجهة لمصانع الأسمدة

كان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق رفع أسعار الطاقة الموجهة لمصانع الأسمدة، بهدف ضبط منظومة الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن أي زيادة في أسعار الطاقة تنعكس على تكلفة السلع، إلا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق متصل، توقيع عدد من اتفاقيات إنشاء مصانع للأسمدة، من بينها مشروع باستثمارات تصل إلى 525 مليون دولار بالعين السخنة، إضافة إلى عقد لإنشاء مشروع مماثل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

