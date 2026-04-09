ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1% عند مستوى 49078 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 162.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 304.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 142 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 4.10% عند مستوى 48593 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 574.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 478.48 جنيه.

وصعد سهم حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة – 2 بنسبة 12.70%، ليغلق على سعر7 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6 قروش.

وارتفع سهم القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.48%، ليغلق على سعر 289.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 262.47 جنيه.

وزاد سهم كاتليست بارتنرز ميديل ايست بنسبة 9.30%، ليغلق على سعر 19.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.85 جنيه.

وصعد سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو بنسبة 7.92%، ليغلق على سعر 3.27 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.03 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم A.T.LEAS التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس- بنسبة 5.31%، ليغلق على سعر 4.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.9 جنيه.

وتراجع سهم نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية بنسبة 5.04%، ليغلق على سعر35 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 37 قرشًا.

وهبط سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 3.74%، ليغلق على سعر 2.83 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.94 جنيه.

وانخفض سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 3.64%، ليغلق على سعر 358.68 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 372.22 جنيه.

وتراجع سهم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 2.70%، ليغلق على سعر 31.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 32.2 جنيه.