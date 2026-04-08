سأل الإعلامي مجدي الجلاد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عن مدى تمتع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بقوة ودعم أكبر مقارنة بغيره من الوزراء، في ضوء ما حققه من نتائج خلال توليه حقيبة وزارة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؟

كامل الوزير.. أداء لافت وقرارات حاسمة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن كامل الوزير قدّم أداءً مميزًا، خاصة خلال توليه مسؤوليات الصناعة إلى جانب النقل، مشيرًا إلى أن نجاحه جاء نتيجة قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة ومرونة في التحرك وتنفيذ خطوات قوية.

وأوضح "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن أي وزير في موقعه يحظى بثقة رئيس الدولة، إلا أنه أشار إلى أن هناك انطباعًا بأن بعض الوزراء، ومنهم كامل الوزير، قد يتمتعون بدعم أكبر ينعكس على قدرتهم في الإنجاز.

محمود محيي الدين: كفاءة الأداء لا تتوقف على الوزير فقط

أشار المبعوث الأممي، إلى أن الدستور والقوانين تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات ووضع السياسات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق داخل المؤسسات، مؤكدًا أن كفاءة الأداء لا تتوقف على الوزير فقط، بل على كفاءة المنظومة بالكامل.

أزمة التنسيق في ملف الطاقة

لفت محمود محيي الدين، إلى أن بعض الملفات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، تعاني من ضعف في التنسيق بين الجهات المختلفة، رغم وجود كوادر قوية، ما يؤثر على كفاءة التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار.

ضرورة إنشاء وزارة طاقة موحدة

اقترح "محيي الدين" إنشاء وزارة موحدة للطاقة بدلًا من الفصل بين وزارتي الكهرباء والبترول، معتبرًا أن هذا الدمج قد يسهم في تحسين الأداء ومعالجة مشكلات التنسيق القائمة.

وأوضح المبعوث الأممي، أن الوزارة المقترحة يمكن أن تضم نوابًا متخصصين في مجالات التمويل والبحث والتطوير والقطاعات المختلفة، بما يعزز من كفاءة الإدارة ويواكب متطلبات المرحلة.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن الهدف ليس تقييم الأشخاص، بل تطوير الأداء المؤسسي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات هيكلية تتماشى مع التحديات، وأن المستقبل يبدأ من الآن.

