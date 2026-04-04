"على رأسهم الشبورة".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل

كتب : أحمد العش

10:00 ص 04/04/2026

شبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأحد 5 أبريل وحتى الخميس 9 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة"، في بيان لها، أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، على أن يسود طقس بارد ليلًا على مختلف المناطق.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر اعتبارًا من الساعة 4 وحتى نحو 9:40 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 5 أبريل وحتى الأربعاء 8 أبريل، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشفت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 5 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 30 درجة

الإثنين 6 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 31 درجة

الثلاثاء 7 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 29 درجة

الأربعاء 8 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 27 درجة

الخميس 9 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 29 درجة

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، خاصة أثناء فترات الشبورة المائية، واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

الطقس

أماكن سقوط الأمطار درجات الحرارة حالة الطقس الأسبوع المقبل الشبورة المائية العاصفة الترابية

