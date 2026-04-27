زار البابا تواضروس الثاني صباح اليوم مقر بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس في منطقة كومكابي باسطنبول، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا والتي بدأها أمس الأول.

كان في استقبال البابا والوفد المرافق لدى وصولهم، البطريرك ساهاك الثاني مشاليان بطريرك القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرمينية.

وتوجها ومرافقوهم إلى كنيسة مريم العذراء (سورب أسدوادزادزين) حيث أقيمت صلاة شكر ثم توجه الموكب إلى المقر البطريركي لبدء اللقاء الرسمي وخلاله رحب البطريرك ساهاك بالبابا والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، كما ألقى البابا كلمة محبة وشكر.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وبدأ البابا تواضروس الثاني أمس الأول زيارة إلى تركيا هي الأولى منذ تنصيبه، التقى خلالها البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية منذ جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس.

كما حضر البابا القداس البطريركي صباح أمس، والتقى أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء على شرفه بمقر البطريركية المسكونية، والتقى أبناءه بكنيسة مار بولس الرسول، وزار أخيرًا مقر القنصلية المصرية باسطنبول.