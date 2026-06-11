لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل "تريلا" عند الكيلو 67 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه القاهرة، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

مصرع شخصين وإصابة 4 من أسرة واحدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

عدد ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة فرحة ا.ع، عام واحد، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، ومصرع عماد ا.ع، 31 عامًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة مساعد ا.ع، 45 عامًا، بجرح نافذ بالبطن ونزيف بالمخ، وفايزة ا.ع، 35 عامًا، بنزيف بالمخ، ودعاء ا.ع، 14 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الله ا.ع، 11 عامًا، بنزيف بالمخ، وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمون بالكيلو 71 بمنطقة غرب النوبارية.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث.