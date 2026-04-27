أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تمركز السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية: "الدقهلية- دمياط -بورسعيد" ومناطق من محافظة الشرقية.

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية"، بالإضافة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، إذ تنشط الرياح على شمال البلاد يصاحبها أجواء باردة إلى مائلة للبرودة صباحا.

وتوقعت الهيئة طقس الساعات المقبلة، إذ أكدت انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.