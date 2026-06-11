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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الكوبية

كتب : مصراوي

10:09 م 11/06/2026

ماركو روبيو

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الكوبية المملوكة للدولة، يونيون كوبا بتروليو (CUPET).

وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إنه تقرر فرض عقوبات على الشركة، التي صودرت أصولها الرئيسية بشكل غير قانوني من مالكيها الأمريكيين قبل سنوات، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من مايو 2026.

وأوضح أن إجراءات الوزارة تُتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات شاملة على كوبا، تشمل الأشخاص الذين يدعمون جهاز الأمن التابع للنظام الكوبي، والمسؤولين عن القمع في كوبا، والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف روبيو: "يُعزز هذا الإجراء اليوم أهداف حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14380، مواجهة التهديدات التي تُوجهها حكومة كوبا إلى الولايات المتحدة، والمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 5 (NSPM-5)، والتي تُوجه السلطة التنفيذية إلى تحسين حقوق الإنسان، وتشجيع سيادة القانون، وتعزيز الأسواق الحرة والمشاريع الحرة، ودعم الديمقراطية في كوبا".

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