قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الواقع الحالي يشهد تراجعًا في الصدق وانتشارًا للكذب، لافتًا إلى أن الناس أصبحت تشك حتى في الأخبار الموثقة بالصوت والصورة.

وأضاف "الجندي" خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن ظواهر مثل كذبة إبريل تعكس تحولًا سلبيًا في التعامل مع الحقيقة، حيث أصبح الكذب في بعض الأحيان مصدرًا للترفيه والضحك بين الأصدقاء.

وأشار إلى أن ضعف الالتزام بالكلمة انعكس بشكل مباشر على العلاقات الأسرية، موضحًا أن هناك حالات زواج تتم دون تحمل المسؤولية، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية معقدة ويضع أعباء كبيرة على النساء.

وتابع أن تهرب بعض الأزواج من دفع النفقة يمثل أزمة حقيقية، حيث تلجأ النساء في كثير من الحالات إلى المحاكم للحصول على حقوقهن الأساسية، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال الذين يعانون بصورة كبيرة.

وشدد الجندي على أن الالتزام بالكلمة والصدق في العلاقات الأسرية يمثل أساسًا لاستقرار المجتمع، محذرًا من أن التهاون في هذه القيم يفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية متفاقمة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المجتمع بحاجة إلى إعادة ترسيخ قيمة الصدق والوفاء بالمسؤوليات، مشيرًا إلى أن حماية الأسرة تبدأ من التزام الأفراد بواجباتهم الشرعية والأخلاقية، بما يضمن استقرارها ويصون حقوق أبنائها.

