عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركتي "اتصالات مصر" و"STM" للاستثمار؛ لمناقشة مقترح تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الأداء.

وأكد نائب الوزير في بيان، الخميس، أن مواجهة تحديات الرقمنة تقتضي التوسع في الحلول الذكية وبناء القدرات الرقمية للعاملين لتيسير حصول المواطنين على خدمات متميزة، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء بنية مرنة وقابلة للتوسع تدعم منظومة عمل صحية متكاملة،

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة نصار مدير عام التخطيط الصحي.

الصحة تكشف خطة ميكنة المستشفيات

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع استعرض خطة لميكنة المستشفيات بنسبة 100% وإنشاء قواعد بيانات شاملة لإدارة المنشآت وسلاسل الإمداد، بمشاركة قيادات شركة "اتصالات مصر".