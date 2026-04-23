استقبلت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، صباح اليوم، الأمير رادو، أمير رومانيا، لإلقاء ندوة لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة، تناولت الدور الاستراتيجي لرومانيا كحلقة وصل بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بحضور، السفيرة أوليفيا توديريان، سفيرة رومانيا لدى مصر، وعددًا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فضلًا عن حضور عددًا من خريجي الكلية.

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، حيث تحدث الأمير خلالها عن تصاعد دور الشباب عالميًا وتوليهم مسؤوليات قيادية في سن مبكرة في مختلف القطاعات، وتحديات العصر الرقمي وتأثير تدفق المعلومات على تشكيل الوعي واتخاذ القرار، وأهمية تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية، بالإضافة إلى دور التنوع الثقافي والتاريخي في تشكيل مجتمعات أكثر قدرة على التفاعل والتكامل، وانعكاسات التحولات السياسية والتاريخية على استقرار الدول وبناء مؤسساتها، وأهمية التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف في دعم الأمن والتنمية، والدور المحوري للتعليم في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، وترسيخ قيم الكفاءة والمسؤولية كمعايير أساسية للنجاح في مختلف المجالات.

وتفاعل الطلاب مع المحاضرة من خلال جلسة نقاشية موسعة، عكست وعيهم بالقضايا الدولية واهتمامهم بفهم أبعاد العلاقات بين أوروبا ومنطقة المتوسط، في إطار بيئة أكاديمية تدعم التفكير النقدي والانفتاح على الخبرات العالمية.

كما شهدت الزيارة افتتاح معرض فني بكلية الفنون والتصميم، بعنوان "تاج رومانيا الملكي ، 160 عاماً من التاريخ"، حيث قام الأمير رادو بقص الشريط وإعلان انطلاق المعرض، الذي عكس إبداعات طلاب الكلية وقدرتهم على توظيف الفن كأداة للتعبير والتواصل الثقافي، وذلك بحضور قيادات الجامعة وممثلي الجانبين المصري والروماني.

أكد الأمير رادو، أن زيارته إلى القاهرة تأتي في إطار الاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، حاملاً رسالة صداقة وحوار وعمل مشترك من أجل السلام بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة بعد مرور 20 عامًا على زيارته السابقة، وتعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين، لافتًا إلى أن زيارته للجامعة البريطانية في مصر جاءت تلبيةً لدعوتها وتقديرًا لجهودها المستمرة واستراتيجيتها التعليمية التي تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التفاعل مع القضايا الدولية.

وأضاف أمير رومانيا، أن مصر ورومانيا تربطهما علاقة ثنائية راسخة تقوم على الاستقرار والحوار والتنوع الثقافي، حيث تمثل كل منهما ركيزة مهمة في محيطها الإقليمي، مؤكدًا حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، من بينها الاقتصاد والدبلوماسية متعددة الأطراف والتعليم والمشروعات المجتمعية، إلى جانب دور العائلة الملكية الرومانية عبر أجيال متعاقبة في دعم وتعزيز العلاقات بين القاهرة وبوخارست.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي أن استضافة الأمير رادو تمثل إضافة نوعية لتجربة الجامعة البريطانية، وتعكس التزامها بالانفتاح على الخبرات الدولية وتعزيز الحوار بين الثقافات، مشيرًا إلى أن ما شهدته الزيارة من افتتاح معرض فني ومحاضرة ثرية للطلاب يجسد دور الجامعة في الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وإتاحة مساحات حقيقية للتفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

