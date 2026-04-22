محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات اللبيني وكعبيش

كتب : محمد أبو بكر

06:15 م 22/04/2026
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (1)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (3)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (5)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (6)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (7)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (8)
    حملة مكبرة بالهرم لرفع القمامة وإزالة إشغالات (4)

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية، اليوم الأربعاء، لمتابعة حالة النظافة العامة بحي الهرم، والوقوف على مستوى أداء الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب شركات الجمع العاملة في القطاع.

وشملت جولة المحافظ شوارع اللبيني والشيشيني، وذلك في ضوء شكاوى المواطنين من وجود بؤر لتجمع المخلفات، حيث وجه برفع القمامة فورًا والقضاء على تلك البؤر من خلال حلول مستدامة، مع نقل ناتج أعمال الجمع اليومي أولًا بأول إلى محطة مناولة المريوطية، وتقليل الفواصل الزمنية بين ورديات النقل إلى مقلب شبرامنت الصحي بصورة دورية.

كما تضمنت الجولة إزالة شادر لبيع الأغنام بمنطقة كعبيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، إلى جانب فض موقف عشوائي لسيارات النقل بمدخل شارع كعبيش، والتشديد على تكثيف الرقابة لمنع تعديات المحال التجارية على الطريق العام ورفع الإشغالات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة أيضًا برفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي، ومنع إلقاء المخلفات في محيطها، مع تكثيف التواجد الميداني لأجهزة المتابعة، وشن حملات دورية لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

