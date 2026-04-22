أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب التقديم لشغل عدد (25) وظيفة سائق بنظام الاستعانة للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار، وذلك اعتبارًا من غدٍ ولمدة 15 يومًا.

وأوضح الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتضمن الإعلان جميع الشروط المطلوبة والضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل متاح باستخدام الرقم القومي عبر البوابة المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لن يتم رفعها إلكترونيًا، على أن يقدمها المتقدمون عند حضورهم لمواعيد الاختبارات التي سيتم إخطارهم بها لاحقًا وفقًا للإجراءات المحددة.

كما دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى جانب موقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات جديدة تتعلق بالمسابقة وإجراءاتها.