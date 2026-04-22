"التنظيم والإدارة" يفتح التقديم لـ25 وظيفة سائق بالمتحف المصري الكبير لمدة 15 يومًا

كتب : محمد سامي

05:39 م 22/04/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب التقديم لشغل عدد (25) وظيفة سائق بنظام الاستعانة للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار، وذلك اعتبارًا من غدٍ ولمدة 15 يومًا.

وأوضح الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتضمن الإعلان جميع الشروط المطلوبة والضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل متاح باستخدام الرقم القومي عبر البوابة المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لن يتم رفعها إلكترونيًا، على أن يقدمها المتقدمون عند حضورهم لمواعيد الاختبارات التي سيتم إخطارهم بها لاحقًا وفقًا للإجراءات المحددة.

كما دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى جانب موقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات جديدة تتعلق بالمسابقة وإجراءاتها.

وظائف المتحف المصري الكبير بوابة الوظائف الحكومية وظائف حكومية 2026 الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

