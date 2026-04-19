نظّمت وزارة السياحة والآثار، من خلال المجلس الأعلى للآثار، فعالية ثقافية وعلمية داخل موقع مقياس النيل بقصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة، تحت عنوان “مقاييس النيل عبر العصور”.

يأتي ذلك؛ في إطار احتفالات يوم التراث العالمي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

وشملت الفعالية، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الأحد، تنظيم مؤتمر علمي إلى جانب عدد من المعارض المتخصصة، تضمنت صورًا فوتوغرافية ووثائق نادرة وكتبًا توثق تاريخ مقاييس النيل، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، وبمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من المؤسسات الثقافية.

وافتتح الفعالية الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، من بينهم ممثلون عن وزارة الثقافة واليونسكو والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب قيادات من قطاعات الآثار والمتاحف والترميم.

وأكد "الليثي"، أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الوزارة لإبراز القيمة التاريخية لمقياس النيل وتعزيز الوعي بدوره كأحد أهم الشواهد الحضارية المرتبطة بالنهر عبر العصور.

من جانبه، أوضح الدكتور ضياء زهران، أن الجلسات العلمية تناولت تطور مقاييس النيل في مصر وأهميتها المعمارية والهندسية، إضافة إلى دور مقياس الروضة في التاريخ، وجهود تسجيله ضمن قوائم التراث الإسلامي عالميًا.

كما استعرضت المعارض المصاحبة تطور مقاييس النيل منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، موضحة ارتباط المصريين بالنيل باعتباره مصدر الحياة والتنمية.

وشهدت الفعالية أيضًا معرضًا وثائقيًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بعنوان “مقياس النيل في كتب الرحالة والأوروبيين”، عرض مواد أرشيفية ورسومات تاريخية نادرة توثق شكل المقياس عبر القرون، إلى جانب مشاركات من دار الكتب المصرية والوثائق القومية التي قدمت إصدارات توثق مكانة النيل في التاريخ المصري.